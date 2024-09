Previsioni Meteo Capannori: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,7°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e piogge leggere nella notte e nella mattina darà spazio a schiarite nel corso della giornata, rendendo il clima più mite e piacevole.

Durante la notte, Capannori si troverà sotto un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. Le precipitazioni saranno leggere, con una probabilità del 32%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 8 km/h da Sud-Sud Est.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente, poiché si prevedono piogge leggere fino alle 09:00, con una temperatura che varierà tra i 19,1°C e i 22,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che toccheranno il 100%. Tuttavia, a partire dalle 10:00, si assisterà a un miglioramento, con piogge che si attenueranno e daranno spazio a nuvole sparse. La temperatura percepita si stabilizzerà attorno ai 23°C.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 23,7°C. Le condizioni di meteo saranno favorevoli, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 12 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà notevolmente, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le nuvole torneranno a farsi più presenti, ma senza portare piogge significative. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 39%, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capannori nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e un clima prevalentemente sereno. Si prevede che il fine settimana porterà condizioni più stabili, con poche nuvole e temperature gradevoli, rendendo le giornate ideali per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.1° perc. +19.4° prob. 18 % 2.5 SE max 8.5 Scirocco 92 % 1008 hPa 4 pioggia leggera +19.4° perc. +19.8° 0.18 mm 2.3 S max 9.9 Ostro 92 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.45 mm 3.6 SSO max 10.5 Libeccio 91 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +22.6° perc. +23° 1.12 mm 14.9 SO max 30.6 Libeccio 82 % 1010 hPa 13 poche nuvole +23.7° perc. +23.8° prob. 38 % 13.2 OSO max 26.3 Libeccio 66 % 1010 hPa 16 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 24 % 8.1 OSO max 14.4 Libeccio 68 % 1010 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 3 % 5.5 O max 6.1 Ponente 88 % 1011 hPa 22 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° prob. 3 % 6.3 O max 10.2 Ponente 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:00

