Previsioni Meteo Capannori: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 100%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la serata, mantenendo un’umidità elevata attorno all’80%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 25°C. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 97% e il 98%. La probabilità di pioggia aumenterà, ma le precipitazioni rimarranno assenti. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Si registreranno anche le prime piogge leggere, con una pioviggine che potrebbe manifestarsi intorno alle 22:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, ma le quantità previste rimarranno contenute.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capannori nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, mentre dopodomani si assisterà a un possibile miglioramento delle condizioni meteo. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +15.8° Assenti 5.8 NE max 6 Grecale 79 % 1020 hPa 4 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 6.6 NE max 6.7 Grecale 79 % 1018 hPa 7 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 5.7 ENE max 8.1 Grecale 69 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 4.9 SE max 6 Scirocco 56 % 1018 hPa 13 cielo coperto +25° perc. +24.9° prob. 8 % 3 SO max 5.5 Libeccio 51 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° prob. 24 % 7.8 OSO max 11.6 Libeccio 70 % 1016 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 2.3 NO max 2.7 Maestrale 81 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.11 mm 2.8 N max 3.1 Tramontana 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.