Previsioni Meteo Capannori: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

Le previsioni meteo per Capannori mostrano un inizio settimana con piogge leggere che si intensificheranno verso la fine della settimana. Le temperature si manterranno stabili, con una lieve tendenza al rialzo verso mercoledì. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni e al vento, che potrebbero aumentare di intensità.

Lunedì 9 Settembre

Nel corso della notte a Capannori, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione di +21°C. Il vento soffierà a 4,5km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 8km/h. L’intensità della pioggia sarà di 0.38mm, e l’umidità e la pressione atmosferica saranno al 100% e 1007hPa rispettivamente.

Per la mattina, il meteo prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 80%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +22°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 9,2km/h da Sud Ovest, con raffiche fino a 18,4km/h. Le precipitazioni si manterranno a 0.31mm, mentre l’umidità scenderà al 89% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1005hPa.

Nel pomeriggio, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature saliranno ulteriormente, raggiungendo i +23,8°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 8,6km/h da Sud Ovest, con raffiche fino a 14,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 40%, mentre l’umidità si attesterà al 67% e la pressione atmosferica a 1005hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +19,1°C, con una percezione di +19,3°C. Il vento soffierà a 7,8km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 6,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità rimarrà costante all’87%, così come la pressione atmosferica a 1006hPa.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte a Capannori, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18°C, con una percezione di +18,1°C. Il vento soffierà a 9km/h da Nord, con raffiche fino a 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità e la pressione atmosferica saranno al 87% e 1008hPa rispettivamente.

Per la mattina, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +27°C, con una percezione di +27,3°C. Il vento sarà leggero, a 3,5km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 5,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità scenderà al 49%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature saliranno ulteriormente, raggiungendo i +28°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 6,3km/h da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 7,6km/h. La probabilità di pioggia sarà del 16%, mentre l’umidità si attesterà al 46% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 33%. Le temperature si abbasseranno a +18,8°C, con una percezione di +19,2°C. Il vento soffierà a 9,8km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità rimarrà costante al 91%, così come la pressione atmosferica a 1011hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Durante la notte a Capannori, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,4°C, con una percezione di +18,5°C. Il vento soffierà a 9,1km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 7,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità e la pressione atmosferica saranno al 87% e 1011hPa rispettivamente.

Per la mattina, il meteo prevede ancora cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà leggero, a 7,3km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 6,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità scenderà al 56%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno ulteriormente, raggiungendo i +27,6°C, con una percezione di +28°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 11,2km/h da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 10,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1009hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +18,7°C, con una percezione di +19°C. Il vento soffierà a 9,6km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità rimarrà costante al 90%, così come la pressione atmosferica a 1011hPa.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte a Capannori, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,6°C, con una percezione di +20,1°C. Il vento soffierà a 11,2km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 32,4km/h. L’intensità della pioggia sarà di 0.63mm, e l’umidità e la pressione atmosferica saranno al 94% e 1008hPa rispettivamente.

Per la mattina, il meteo prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento sarà moderato, a 24,2km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 47,9km/h. Le precipitazioni si manterranno a 2.13mm, mentre l’umidità scenderà al 93% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1005hPa.

Nel pomeriggio, il meteo prevede ancora pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento sarà forte, a 26,9km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 51,8km/h. Le precipitazioni si manterranno a 2.31mm, mentre l’umidità si attesterà al 95% e la pressione atmosferica a 1005hPa.

In serata, il meteo prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,3°C, con una percezione di +18,8°C. Il vento soffierà a 3,9km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 4km/h. Le precipitazioni si manterranno a 0.13mm, mentre l’umidità e la pressione atmosferica saranno al 97% e 1009hPa rispettivamente.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Capannori indicano un inizio settimana con piogge leggere che gradualmente si trasformeranno in piogge moderate verso la fine della settimana. Le temperature si manterranno abbastanza stabili, con una leggera tendenza al rialzo verso mercoledì. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni e al vento, che potrebbero aumentare di intensità. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

