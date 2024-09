Previsioni Meteo Capoterra: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Capoterra di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa. La sera, invece, tornerà a essere serena, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 33%, con una velocità del vento di 13,5 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,7°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. La velocità del vento varierà tra 9,5 km/h e 18,4 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord Ovest. L’umidità diminuirà, raggiungendo il 37%.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra 22,9°C e 23,8°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi intorno ai 19,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 24,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 38%.

La sera porterà di nuovo cieli sereni, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 11,5 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 75%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, attorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da temperature miti e cieli sereni, con un lieve aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una stabilità atmosferica che favorirà il bel tempo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una giornata all’insegna del sole e del clima temperato.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° Assenti 14.4 NO max 28.1 Maestrale 65 % 1021 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° Assenti 13.7 ONO max 29.9 Maestrale 67 % 1021 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 10.3 NO max 20.8 Maestrale 61 % 1023 hPa 10 cielo sereno +22.5° perc. +21.9° Assenti 15.6 NNO max 21.3 Maestrale 42 % 1023 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.2° Assenti 19.4 NNO max 21 Maestrale 38 % 1022 hPa 16 poche nuvole +21.8° perc. +21.2° Assenti 22.7 NNO max 24.7 Maestrale 45 % 1022 hPa 19 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 14 NNO max 22.6 Maestrale 66 % 1023 hPa 22 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° Assenti 12.3 NNO max 16.8 Maestrale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:05

