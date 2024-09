Previsioni Meteo Capoterra: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Capoterra si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e soleggiato. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di circa 24,5°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 18,1 km/h. L’umidità, sebbene presente, non risulterà eccessiva, oscillando tra il 48% e il 78%.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un buon abbassamento della temperatura percepita. La mattina si aprirà con un clima fresco, con valori che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità e un’illuminazione naturale ottimale.

Nel pomeriggio, il termometro toccherà il suo massimo, stabilizzandosi attorno ai 24,5°C. La brezza proveniente da sud-est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, nonostante l’umidità che si attesterà attorno al 50%. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare il resto della giornata, con un calo delle temperature previsto per la sera, quando si scenderà nuovamente sotto i 20°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capoterra indicano un proseguimento di questo trend di bel tempo. Le temperature rimarranno stabili, con cieli sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le dinamiche atmosferiche possono variare. In conclusione, Martedì 1 Ottobre si prospetta come una giornata ideale per godere delle bellezze naturali di Capoterra, con un meteo che promette sole e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 4.6 NNO max 5.6 Maestrale 80 % 1019 hPa 4 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 3.9 NNO max 4.3 Maestrale 79 % 1018 hPa 7 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 1.7 NNE max 2.3 Grecale 66 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23.6° perc. +23.2° Assenti 9.6 SE max 8.8 Scirocco 49 % 1017 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +24.2° Assenti 16 SE max 13.4 Scirocco 50 % 1015 hPa 16 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 14.9 SSE max 17 Scirocco 56 % 1014 hPa 19 cielo sereno +19.9° perc. +19.8° Assenti 5.9 S max 8.7 Ostro 70 % 1014 hPa 22 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.5 O max 3.5 Ponente 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.