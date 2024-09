Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 26 Settembre, Carbonia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e piacevoli. Le previsioni meteo indicano una temperatura che varierà da un minimo di 19°C durante la notte a un massimo di 27,5°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con poche nuvole che si alterneranno a momenti di cielo sereno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si manterrà intorno ai 19°C, con un’umidità che raggiungerà il 91%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una velocità di circa 5 km/h proveniente da Sud-Sud Est. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a mantenere un clima asciutto e confortevole.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole. La temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 27,5°C entro le 12:00. L’umidità scenderà al 44%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 15,4 km/h. Queste condizioni favoriranno una sensazione di calore moderato, perfetta per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà attorno ai 26°C. La copertura nuvolosa rimarrà comunque bassa, con nubi sparse che non influenzeranno significativamente il sole. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un intervallo confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 21°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, contribuendo a un clima sereno e tranquillo. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia indicano una giornata di Giovedì 26 Settembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature gradevoli e cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede che il bel tempo continui, con temperature simili e poche variazioni significative. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni ideali per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19° perc. +19.4° Assenti 4.9 SSE max 6.5 Scirocco 92 % 1017 hPa 4 nubi sparse +18.8° perc. +19.1° Assenti 4.6 ESE max 5.5 Scirocco 91 % 1016 hPa 7 poche nuvole +21.9° perc. +22° Assenti 4.5 SE max 7.2 Scirocco 72 % 1016 hPa 10 poche nuvole +26.7° perc. +26.7° Assenti 11.4 SSO max 16.5 Libeccio 45 % 1016 hPa 13 nubi sparse +27.2° perc. +27.3° Assenti 15.5 SSO max 19.7 Libeccio 45 % 1015 hPa 16 nubi sparse +25.6° perc. +25.6° Assenti 8 SSO max 11.5 Libeccio 52 % 1014 hPa 19 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° Assenti 3.6 ESE max 4.3 Scirocco 68 % 1014 hPa 22 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° Assenti 4.1 SSE max 4.8 Scirocco 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:11

