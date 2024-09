Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina ci sarà una graduale apertura con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, si assisterà a un cielo sereno, per poi tornare a un aumento della copertura nuvolosa nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente con poche nuvole e la temperatura si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 95% verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque nella categoria della brezza leggera. L’umidità scenderà al 50%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una temperatura massima di circa 23,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 4%, permettendo al sole di prevalere. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si stabilizzerà attorno al 51%, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà nuovamente. Il cielo si coprirà di nuvole, raggiungendo una copertura del 100% alle 19:00. Le temperature scenderanno a 18,4°C e l’umidità aumenterà, portandosi al 71%. La velocità del vento si manterrà leggera, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un alternarsi di sole e nuvole. Venerdì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi delle piogge. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro più chiaro della situazione meteorologica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° Assenti 2.8 ONO max 6.4 Maestrale 75 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 2.8 ONO max 5.9 Maestrale 73 % 1013 hPa 7 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° Assenti 5.7 NO max 7.1 Maestrale 64 % 1014 hPa 10 nubi sparse +23° perc. +22.6° Assenti 10.7 ONO max 8.6 Maestrale 50 % 1013 hPa 13 cielo sereno +23.3° perc. +23° Assenti 15.6 O max 11.9 Ponente 51 % 1013 hPa 16 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 12.2 NO max 12.5 Maestrale 57 % 1013 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° Assenti 4.5 ESE max 5.3 Scirocco 71 % 1014 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° Assenti 4.8 E max 6.6 Levante 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:23

