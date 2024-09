Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cardito di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature piacevoli e una predominanza di nubi sparse, con un miglioramento verso la sera. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 25°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 58%, rendendo l’aria piuttosto gradevole. Le previsioni del tempo non prevedono piogge, quindi sarà una mattinata ideale per attività all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un ombrello nel caso di improvvisi cambiamenti.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 25°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, con un miglioramento delle condizioni meteo. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una velocità di circa 17 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 56%, garantendo un clima ancora confortevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno. Le temperature scenderanno a circa 22°C, creando un’atmosfera ideale per una passeggiata all’aperto. La brezza si farà più leggera, con velocità intorno agli 8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno preoccupazioni per eventuali piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Cardito di Giovedì 26 Settembre mostrano una giornata che si preannuncia piacevole, con temperature miti e un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un cielo prevalentemente sereno, rendendo il clima ideale per attività all’aperto e momenti di relax.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 3 % 4 SSE max 8.8 Scirocco 76 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 14 % 5.2 SE max 9.8 Scirocco 79 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 14 % 7.8 SE max 13.9 Scirocco 77 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.3° perc. +24.4° prob. 4 % 13.1 S max 17.1 Ostro 63 % 1018 hPa 12 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 16.4 SSO max 20.6 Libeccio 52 % 1017 hPa 15 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° Assenti 15.4 SSO max 18.9 Libeccio 59 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23.2° perc. +23.4° Assenti 9.9 SSO max 14.3 Libeccio 71 % 1016 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 8.1 S max 13.4 Ostro 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:48

