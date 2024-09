Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cardito di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20°C e i 24°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo sereno a momenti di cielo coperto.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La mattina inizierà con pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che saliranno fino a 23,5°C. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,57 mm. La velocità del vento si manterrà intorno ai 14 km/h, proveniente da sud-sudovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteo migliorerà progressivamente. Le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo coperto e poi a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 24°C intorno alle 12:00, per poi stabilizzarsi sui 22°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con intensità che potrà arrivare fino a 33 km/h.

La sera si presenterà con cielo coperto, ma senza precipitazioni. Le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 20°C. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero salire ulteriormente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno porta con sé una certa variabilità climatica.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° Assenti 6.4 SE max 12.7 Scirocco 75 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +22.1° Assenti 7.3 ESE max 12.5 Scirocco 77 % 1012 hPa 6 poche nuvole +22.2° perc. +22.5° prob. 12 % 7.7 SE max 13.8 Scirocco 76 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23.4° perc. +23.9° 0.51 mm 12.6 SO max 20.9 Libeccio 79 % 1013 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +23.8° prob. 71 % 25.2 O max 32.1 Ponente 47 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22° prob. 1 % 24.4 O max 32.8 Ponente 49 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° prob. 1 % 17.4 O max 28.3 Ponente 57 % 1016 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 12.8 OSO max 23.5 Libeccio 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:45

