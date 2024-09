Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21,6°C e i 25,6°C durante il giorno. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 26,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 74%.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno attorno ai 21,6°C. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22,9°C entro le ore 07:00. Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che varierà dal 3% al 69%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 8,5 km/h e 22,1 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature massime che toccheranno i 25,6°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con intensità del vento che si manterrà tra i 19,2 km/h e i 25,9 km/h. L’umidità tenderà a diminuire, scendendo fino al 53%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente, con l’aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, con velocità che varieranno tra 12,5 km/h e 17,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nel fine settimana, che potrebbe portare a un cambiamento delle condizioni meteo. Gli amanti del sole e delle temperature miti potranno godere di una giornata piacevole, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per i giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21.8° perc. +22° Assenti 9 SSO max 10.8 Libeccio 75 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° Assenti 8.7 O max 10 Ponente 76 % 1011 hPa 7 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° Assenti 10.9 O max 13.6 Ponente 69 % 1013 hPa 10 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° Assenti 18.2 O max 21.7 Ponente 56 % 1013 hPa 13 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 23.4 O max 25.9 Ponente 53 % 1012 hPa 16 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 19.2 O max 21.4 Ponente 59 % 1012 hPa 19 nubi sparse +23.2° perc. +23.2° Assenti 12.9 SO max 17.4 Libeccio 62 % 1012 hPa 22 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° prob. 5 % 16.6 SO max 23.7 Libeccio 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:15

