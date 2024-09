Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Carini indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà praticamente assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. La velocità del vento aumenterà gradualmente, raggiungendo i 12,7 km/h nel tardo mattino, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 24°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo si presenterà per lo più sereno, con qualche nuvola sparsa che non influenzerà le condizioni generali. La brezza si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 19,7 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e confortevole. La percentuale di umidità si manterrà intorno al 67%, garantendo un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 4.8 OSO max 6.1 Libeccio 71 % 1010 hPa 4 cielo sereno +21.5° perc. +21.6° Assenti 4.7 OSO max 5 Libeccio 73 % 1010 hPa 7 cielo sereno +22.7° perc. +22.8° Assenti 6.3 OSO max 5.8 Libeccio 67 % 1010 hPa 10 cielo sereno +24.8° perc. +24.8° Assenti 9.9 O max 8.6 Ponente 57 % 1011 hPa 13 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° Assenti 18.1 ONO max 16.9 Maestrale 61 % 1010 hPa 16 poche nuvole +24.2° perc. +24.3° Assenti 18.8 O max 19.7 Ponente 62 % 1011 hPa 19 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° Assenti 17.5 OSO max 19 Libeccio 66 % 1012 hPa 22 nubi sparse +23° perc. +23.1° Assenti 15.7 SO max 21.4 Libeccio 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:17

