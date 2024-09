Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Carini si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo favorevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,3°C e i 23,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si attesterà su livelli moderati, rendendo l’atmosfera piacevole e non afosa.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 18,5°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità sarà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo e senza particolari disturbi.

Nella mattina, il sole sorgerà e porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà a 0%, garantendo un cielo limpido. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra i 1,3 km/h e i 7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 51% intorno alle 09:00.

Il pomeriggio si presenterà particolarmente caldo, con temperature che toccheranno il picco di 23,5°C alle 13:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere leggermente, attestandosi sui 1016 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 20,6°C. Anche in questo momento della giornata, il cielo rimarrà sereno e la brezza leggera continuerà a soffiare da sud-est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%. Le condizioni di meteo favorevoli si protrarranno fino a tarda notte, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini indicano una giornata di bel tempo, con temperature piacevoli e un cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni rimarranno stabili, con temperature simili e assenza di precipitazioni. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate di inizio ottobre.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 7.8 ENE max 8.8 Grecale 67 % 1019 hPa 4 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 8.4 ENE max 9.5 Grecale 69 % 1018 hPa 7 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 7 E max 7.5 Levante 61 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 1.3 NNE max 5.5 Grecale 48 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 7 NNE max 8 Grecale 50 % 1016 hPa 16 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 7.9 ENE max 9.6 Grecale 57 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 7.1 ESE max 8.7 Scirocco 64 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 8.1 SE max 8.9 Scirocco 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:45

