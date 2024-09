Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Sabato 28 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +21,2°C e +25,1°C. I venti saranno moderati, con una velocità che varierà tra 7,4 km/h e 17,4 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si attesterà attorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai +23,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale del 15%, e i venti leggeri provenienti da Sud Ovest garantiranno un clima piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a +25,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 55% intorno alle 10:00. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 17,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di +24°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 5%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra 10,3 km/h e 16,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +21,2°C. Il cielo sarà nuovamente parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 42% al 56%. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno fino a 7,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini indicano un Sabato con un inizio sereno, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una serata fresca. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del clima mite troveranno in questo weekend un’opportunità ideale per godere delle attività all’aperto, prima che l’autunno porti cambiamenti più significativi.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.7° perc. +24° Assenti 10.5 SO max 12.2 Libeccio 71 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.7° perc. +23.1° Assenti 12.3 SO max 15.8 Libeccio 78 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 13 OSO max 16.6 Libeccio 70 % 1014 hPa 10 nubi sparse +25.1° perc. +25.4° Assenti 17.4 O max 20.6 Ponente 64 % 1015 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +24.3° prob. 7 % 10.3 NNO max 9.9 Maestrale 72 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22.8° perc. +23.1° prob. 5 % 13.6 N max 12.1 Tramontana 74 % 1016 hPa 19 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 3 % 11.8 N max 12.3 Tramontana 73 % 1018 hPa 22 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° Assenti 8.1 NO max 10.9 Maestrale 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.