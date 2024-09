Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Venerdì 13 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di un cielo sereno nel pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 22,9°C e il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno superare i 40 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Carini saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 59%. Le temperature si manterranno sui 22°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 35 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 78%, e si registreranno piccole quantità di precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nuvole si diraderanno e si passerà a nubi sparse. Le temperature si attesteranno tra i 21,6°C e i 22,9°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 30-35 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 60%.

Nel pomeriggio, Carini godrà di un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le condizioni di previsioni del tempo saranno favorevoli, senza precipitazioni e con una copertura nuvolosa ridotta al minimo. Il vento, sebbene moderato, continuerà a mantenere una certa freschezza, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà fino a 20°C. Il cielo rimarrà sereno o con poche nuvole, e il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, mantenendo una velocità di circa 30 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini di Venerdì 13 Settembre evidenziano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Dopo una notte di pioggia leggera, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole e a un cielo sereno nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature gradevoli e un clima prevalentemente secco, rendendo così il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22° perc. +22.4° 0.3 mm 23.2 SO max 35.2 Libeccio 78 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +22.2° perc. +22.5° 0.63 mm 32.7 OSO max 48.9 Libeccio 76 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +21.8° perc. +21.9° 0.23 mm 31.6 O max 42.7 Ponente 72 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 34.5 O max 45.1 Ponente 61 % 1013 hPa 12 poche nuvole +22.8° perc. +22.6° Assenti 34.1 ONO max 41.8 Maestrale 56 % 1014 hPa 15 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 30.6 ONO max 36.7 Maestrale 56 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 33.8 O max 42.8 Ponente 60 % 1014 hPa 21 poche nuvole +20.6° perc. +20.2° Assenti 39.3 ONO max 47 Maestrale 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:14

