Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Carpi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 21,4°C. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 31,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, ma non si registreranno eventi significativi. La mattina inizierà con piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 18,6°C e i 20,8°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 91%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, con intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo un massimo di 21,4°C intorno all’ora di pranzo, per poi calare fino a 14,5°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Le piogge continueranno, con un picco di intensità che si registrerà tra le 19:00 e le 20:00, quando si potranno avere accumuli significativi di pioggia. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un senso di frescura.

In conclusione, le previsioni meteo per Carpi nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire da Venerdì, quando si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, il fine settimana potrebbe portare nuovamente instabilità, con possibilità di rovesci sporadici. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni variabili e mantenere un occhio attento alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 40 % 2.3 NE max 4.4 Grecale 75 % 1004 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 28 % 8.9 E max 13.7 Levante 80 % 1003 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° prob. 34 % 12.5 NE max 18 Grecale 85 % 1002 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.11 mm 9.7 NNE max 9.6 Grecale 79 % 1002 hPa 12 pioggia leggera +20.8° perc. +21° 0.8 mm 4.9 N max 7.7 Tramontana 77 % 1002 hPa 15 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.37 mm 22.1 NNO max 31.7 Maestrale 90 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +14° perc. +13.9° 3.1 mm 6.2 N max 14 Tramontana 92 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +12.6° perc. +12.2° 0.48 mm 9.8 NE max 23.1 Grecale 90 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:27

