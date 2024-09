Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Giovedì 26 Settembre a Carpi si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 16,6°C e i 20,1°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che raggiungerà i 10,1 km/h nel pomeriggio, provenienti principalmente da direzioni orientali. Non si prevedono precipitazioni significative, il che contribuirà a mantenere un clima asciutto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 100%, e i venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, permettendo una notte tranquilla.

Nella mattina, la situazione meteorologica non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,1°C entro le ore 11:00. Anche in questa fase, l’umidità si manterrà elevata, attorno al 70%, e i venti continueranno a soffiare debolmente, con una velocità che varierà tra i 4 km/h e i 7 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. La temperatura massima toccherà i 20,1°C alle ore 13:00, per poi scendere a 19,4°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 91% al 72%. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo i 10,1 km/h alle ore 19:00, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,9°C. I venti continueranno a mantenere una certa vivacità, con raffiche che potranno raggiungere i 19,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono piogge, garantendo una serata asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per Carpi indicano un giovedì caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature moderate e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 4.9 O max 5.2 Ponente 73 % 1013 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 2 % 3.4 ONO max 3.6 Maestrale 76 % 1012 hPa 6 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° prob. 2 % 3.8 SE max 5.1 Scirocco 76 % 1012 hPa 9 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 3 % 4 NE max 4.9 Grecale 73 % 1012 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° prob. 5 % 7.1 NNE max 6.3 Grecale 69 % 1011 hPa 15 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° prob. 5 % 5.7 NE max 6.1 Grecale 68 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.9° prob. 3 % 9.5 E max 14 Levante 79 % 1009 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 5 % 7.1 ESE max 10.6 Scirocco 82 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:01

