Previsioni Meteo Carpi: il bollettino per domani sabato 14 settembre

Sabato 14 Settembre a Carpi si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C e una leggera umidità che si aggirerà attorno al 49%. I venti, provenienti da Ovest, si presenteranno con una velocità di circa 20,4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 39%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con intensità che varierà tra i 15 e i 23 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 41%. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a circa 11 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa continuerà a ridursi, con nubi sparse che daranno spazio a momenti di sereno. I venti saranno molto leggeri, con velocità che si manterranno sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carpi indicano una giornata nuvolosa con temperature moderate, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo potrebbe favorire un clima più stabile e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.8° perc. +11.4° Assenti 20.4 O max 43.5 Ponente 49 % 1013 hPa 3 cielo coperto +12.2° perc. +10.8° Assenti 18.2 O max 42.8 Ponente 50 % 1013 hPa 6 cielo coperto +12° perc. +10.7° Assenti 15.6 ONO max 41.6 Maestrale 52 % 1013 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +15.5° Assenti 23.5 ONO max 31.9 Maestrale 43 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.2° perc. +18.1° Assenti 19 ONO max 21.7 Maestrale 39 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +18.6° Assenti 11.1 NO max 14.3 Maestrale 39 % 1014 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +14.6° Assenti 4.6 N max 5.3 Tramontana 54 % 1015 hPa 21 nubi sparse +14° perc. +13° Assenti 1.8 S max 2.7 Ostro 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:24

