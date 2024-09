Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Carrara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C. La mattina si presenterà con condizioni simili, con una temperatura che raggiungerà i 22,3°C e una copertura nuvolosa al 100%. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili intorno ai 21°C, mentre la sera porterà con sé un aumento della probabilità di pioggia leggera.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di 18°C e un’umidità del 75%. Man mano che le ore passeranno, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

La mattina inizierà con un cielo completamente coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a 22,3°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 58%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero da Sud-Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 21,7°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 31%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno ulteriormente. Si prevede l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle ore 22:00, con una temperatura di circa 18°C. L’umidità aumenterà fino all’81%, e il vento continuerà a soffiare da Est con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana con condizioni simili, caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature miti. Tuttavia, si prevede un possibile miglioramento verso la metà della settimana, con schiarite e un abbassamento dell’umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere instabili per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° prob. 2 % 6.3 NE max 5.5 Grecale 76 % 1020 hPa 4 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 6.7 NE max 6 Grecale 75 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 3.1 NE max 4.1 Grecale 68 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 6.2 SSO max 5.3 Libeccio 58 % 1018 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 13 % 5.6 SO max 5.4 Libeccio 61 % 1017 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 31 % 3.8 SSO max 5.4 Libeccio 69 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 3.9 ENE max 4.5 Grecale 77 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +18° perc. +18° 0.12 mm 4.9 ENE max 4.9 Grecale 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:11

