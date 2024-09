Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Carrara per Lunedì 2 Settembre mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina si prevede cielo coperto con probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibili piogge leggere. La sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto con probabilità di precipitazioni.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 27,9°C con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1013hPa. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di 3,4km/h.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a 29,4°C con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1013hPa. Il vento sarà orientato da Sud – Sud Ovest con una velocità di 7,3km/h.

In serata, le temperature si manterranno intorno ai 23,6°C con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1014hPa. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 5,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Carrara indicano un’instabilità atmosferica con possibili piogge leggere e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° Assenti 6 ENE max 5.7 Grecale 60 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +22.8° perc. +22.9° 0.23 mm 3.3 ESE max 5.5 Scirocco 66 % 1013 hPa 7 cielo coperto +24.4° perc. +24.6° prob. 3 % 4.2 ENE max 5.3 Grecale 69 % 1014 hPa 10 cielo coperto +29.4° perc. +29.8° prob. 2 % 7.3 SSO max 8.1 Libeccio 47 % 1013 hPa 13 nubi sparse +29° perc. +29.6° prob. 19 % 11.1 OSO max 10.9 Libeccio 49 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +26.7° perc. +27.7° 0.12 mm 4.1 O max 8.6 Ponente 59 % 1013 hPa 19 cielo coperto +23.6° perc. +23.8° prob. 4 % 5.6 NNE max 6.5 Grecale 69 % 1014 hPa 22 nubi sparse +22.6° perc. +22.8° prob. 7 % 6.1 E max 8.6 Levante 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.