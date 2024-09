Previsioni Meteo Carrara: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carrara di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo nuvoloso e pioggia leggera nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, l’arrivo di nubi e pioggia porterà a un abbassamento delle temperature nel tardo pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20,6 km/h.

Durante la notte, Carrara si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 74%, e il vento soffierà leggermente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 24,5°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nel meteo. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 24°C. Le prime piogge leggere si faranno sentire, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 18%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi. La pioggia leggera si intensificherà, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,68 mm entro la mezzanotte. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 20°C. L’umidità rimarrà alta, superando l’80%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 29,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Giovedì si prevede un miglioramento temporaneo, con schiarite, ma non si escludono ulteriori piogge nel fine settimana. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20° perc. +19.9° Assenti 7.5 NE max 6.6 Grecale 74 % 1009 hPa 4 cielo sereno +19.6° perc. +19.6° Assenti 6.5 NE max 5.7 Grecale 74 % 1009 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 2.4 SE max 3.6 Scirocco 69 % 1009 hPa 10 poche nuvole +24.3° perc. +24.3° Assenti 7.1 SSO max 6.8 Libeccio 60 % 1009 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° prob. 18 % 8.4 SO max 8.9 Libeccio 59 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +23.1° perc. +23.3° 0.13 mm 8.1 SSO max 9.9 Libeccio 70 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.32 mm 10 SSO max 13.6 Libeccio 85 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.11 mm 13.8 S max 20.6 Ostro 83 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:32

