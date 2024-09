Previsioni Meteo Casal di Principe: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Casal di Principe indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e pioggia leggera. Durante la notte, si registreranno temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a cieli più coperti, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che accompagneranno la giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 17,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16,8 km/h da Nord Est. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 35%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione rimarrà simile, con temperature che scenderanno leggermente e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 50%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto, con temperature che raggiungeranno i 19,7°C. Le piogge inizieranno a manifestarsi, con piogge leggere attese tra le 10:00 e le 11:00, quando si registreranno temperature di circa 24°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 52%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 48%.

Nel pomeriggio, le temperature cominceranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 23°C. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a momenti di sole, ma non mancheranno brevi rovesci di pioggia. La probabilità di pioggia rimarrà attorno al 35%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, raggiungendo i 19°C. Le piogge riprenderanno, con intensità leggera, e la probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 70%. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che raggiungeranno il 46%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casal di Principe indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° prob. 35 % 11.1 NE max 16.8 Grecale 73 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17° prob. 21 % 9.8 NE max 13.8 Grecale 74 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° prob. 33 % 7 ENE max 10 Grecale 69 % 1013 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° prob. 37 % 5.2 SE max 7.6 Scirocco 54 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.5° prob. 52 % 15.7 SSO max 14.5 Libeccio 48 % 1014 hPa 15 poche nuvole +23.8° perc. +23.6° prob. 35 % 14.6 SSO max 14.1 Libeccio 53 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +21.4° perc. +21.3° 0.34 mm 7.3 SSO max 10.2 Libeccio 64 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +20.3° 0.28 mm 1.5 SSE max 6.3 Scirocco 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:02

