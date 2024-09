Previsioni Meteo Casal di Principe: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casal di Principe indicano un Lunedì 23 Settembre caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con una temperatura che si manterrà su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con picchi di cielo coperto nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da sud-ovest, contribuendo a mantenere un clima mite.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,4°C, con cielo coperto e umidità che si aggirerà attorno al 66%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,8 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla. Con il passare delle ore, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20°C verso le prime luci dell’alba.

Nella mattina, si prevede un miglioramento parziale della situazione meteorologica, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,7°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento aumenterà, arrivando a circa 9,5 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 57%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione del cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,5°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 14%. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 11,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 58%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 22°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma senza precipitazioni significative. La velocità del vento si ridurrà, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 70%, rendendo l’atmosfera più umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Casal di Principe indicano un Lunedì 23 Settembre con un clima prevalentemente nuvoloso, ma senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’inizio della settimana piuttosto gradevole. Gli amanti del clima mite troveranno in questo inizio d’autunno un’ottima occasione per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 2 % 0.8 NNO max 2.7 Maestrale 66 % 1015 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 2.5 ONO max 3.3 Maestrale 71 % 1015 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° Assenti 3.2 NE max 4.1 Grecale 71 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.7° perc. +23.7° Assenti 4.7 S max 6.7 Ostro 59 % 1015 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° Assenti 10.9 SO max 9.6 Libeccio 58 % 1013 hPa 15 cielo coperto +24.5° perc. +24.4° prob. 12 % 10.3 SO max 10 Libeccio 57 % 1012 hPa 18 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° prob. 22 % 5.5 OSO max 7.2 Libeccio 66 % 1012 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° prob. 14 % 1.9 SSO max 5.9 Libeccio 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:54

