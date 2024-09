Previsioni Meteo Casal di Principe: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Casal di Principe indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Tuttavia, già dalla mattina, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che continueranno fino a metà giornata. Le temperature si manterranno sui 23°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà notevolmente. Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con nubi sparse e un abbassamento delle temperature fino a 22°C. La sera porterà un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno all’8%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 7,4 km/h. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 21°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che raggiungerà i 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% alle 07:00, con una pioggia che porterà a un accumulo di 0,4 mm. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 79%. Le piogge continueranno fino alle 12:00, quando il cielo sarà coperto e la temperatura si stabilizzerà sui 23,8°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 22°C alle 15:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 71%. Il vento si farà sentire, raggiungendo velocità di 30 km/h.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 60%, mentre le precipitazioni non saranno previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 28 Settembre a Casal di Principe evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° Assenti 7.4 SE max 14.1 Scirocco 77 % 1012 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 8 ESE max 14.1 Scirocco 79 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22.3° perc. +22.6° 0.18 mm 7.9 SE max 14.3 Scirocco 79 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23.6° perc. +24° 0.36 mm 17.4 O max 24.4 Ponente 77 % 1012 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.5° prob. 90 % 30.7 O max 37 Ponente 50 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 29.5 O max 37.3 Ponente 52 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° Assenti 21.1 O max 31.3 Ponente 59 % 1016 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.5° Assenti 15.8 OSO max 24.5 Libeccio 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:45

