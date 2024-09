Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalecchio di Reno di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 25°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 48,1 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra il 54% e il 84%.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 35%, con una leggera diminuzione della velocità del vento che si manterrà intorno ai 24,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 7%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, arrivando a 21°C alle 08:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,4 km/h, con una probabilità di pioggia che rimarrà assente. L’umidità si attesterà intorno all’80%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 26°C alle 14:00, mentre la velocità del vento si ridurrà a 15,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 10%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,6°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 10,5 km/h, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Casalecchio di Reno indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 7 % 24.6 S max 47.6 Ostro 71 % 1006 hPa 3 cielo coperto +21.5° perc. +21.7° prob. 30 % 18.1 SSO max 41.1 Libeccio 76 % 1006 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° prob. 30 % 4.7 OSO max 21.4 Libeccio 84 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +23° prob. 29 % 14.4 SSO max 30.2 Libeccio 72 % 1008 hPa 12 nubi sparse +25.6° perc. +25.7° prob. 33 % 18.9 SSO max 31.7 Libeccio 58 % 1007 hPa 15 cielo coperto +25.6° perc. +25.6° prob. 14 % 11.1 SSO max 24.8 Libeccio 55 % 1006 hPa 18 cielo coperto +20.5° perc. +20° prob. 6 % 11.8 SSO max 17.3 Libeccio 54 % 1007 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 11 SO max 15.5 Libeccio 61 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.