Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Casalnuovo di Napoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Nella notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, le previsioni meteo indicano un miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature. Tuttavia, nel corso della sera, è previsto un nuovo aumento della copertura nuvolosa, accompagnato da possibili piogge.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17,1°C, con una leggera pioggia che porterà a un’umidità elevata, attorno al 70%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h. Le condizioni di pioggia si attenueranno verso l’alba, quando si passerà a nubi sparse e la temperatura percepita scenderà leggermente.

Nella mattina, il clima si presenterà più favorevole, con temperature che saliranno fino a 23,1°C entro le ore centrali della giornata. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e a un’umidità che scenderà al 34%. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di benessere. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, prima che le condizioni meteorologiche cambino nuovamente.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà il clima. Le nuvole torneranno a farsi più presenti, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 36%, rendendo l’aria più gradevole. Questo periodo della giornata sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente nuvoloso, ma senza piogge.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C. Le nuvole si faranno più dense, e si prevede un ritorno delle piogge leggere. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con un’umidità che salirà nuovamente fino al 47%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalnuovo di Napoli nei prossimi giorni indicano un’alternanza di sole e nuvole, con possibilità di piogge intermittenti. Domani, si prevede un miglioramento, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La settimana si prospetta variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le diverse condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.28 mm 8.7 NO max 15.1 Maestrale 70 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.1° perc. +16.6° 0.14 mm 5.1 NNE max 13.4 Grecale 68 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +16.8° prob. 19 % 6.6 NE max 9.5 Grecale 59 % 1011 hPa 9 poche nuvole +21° perc. +20.1° prob. 2 % 6.1 NNE max 7.2 Grecale 38 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.1° perc. +22.4° Assenti 13 ONO max 11.8 Maestrale 34 % 1012 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +21.7° Assenti 15.8 O max 14 Ponente 39 % 1012 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +20.6° prob. 3 % 12.6 NO max 15.9 Maestrale 41 % 1013 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +19.2° prob. 5 % 7 NNE max 11.6 Grecale 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.