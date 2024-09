Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Casalnuovo di Napoli si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto calde. La giornata inizierà con nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 31°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 24°C e i 30°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord Est con intensità variabile tra i 4,2km/h e i 5,3km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare a un leggero calo delle temperature rispetto alla mattina. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 12,4km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 27-28°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 5,7km/h e i 9,4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Casalnuovo di Napoli indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e un clima generalmente stabile. Le condizioni meteo si prevedono favorevoli anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° Assenti 4.4 N max 4.9 Tramontana 59 % 1014 hPa 3 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° Assenti 4.6 NNE max 5.3 Grecale 57 % 1014 hPa 6 nubi sparse +24.9° perc. +24.8° Assenti 4.2 NE max 5.1 Grecale 52 % 1015 hPa 9 nubi sparse +30.4° perc. +29.4° Assenti 3.1 SSO max 3 Libeccio 33 % 1015 hPa 12 nubi sparse +31.2° perc. +30.3° Assenti 10.2 OSO max 8.8 Libeccio 33 % 1015 hPa 15 nubi sparse +31.3° perc. +30.7° Assenti 5.5 O max 7.9 Ponente 35 % 1014 hPa 18 nubi sparse +29.7° perc. +29.5° Assenti 5.1 OSO max 6.7 Libeccio 41 % 1014 hPa 21 cielo sereno +27.3° perc. +28.1° Assenti 8.3 O max 12.7 Ponente 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:20

