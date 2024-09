Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli indicano un inizio settimana caratterizzato da piogge intense che diminuiranno verso metà settimana, con un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche. Durante la notte di lunedì è attesa pioggia moderata, seguita da forte pioggia al mattino e pioggia leggera nel pomeriggio e sera. Martedì, la pioggia diminuirà con poche nuvole al mattino e nel pomeriggio, mentre mercoledì e giovedì si prevedono nubi sparse e pioggia leggera. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 9 Settembre

Notte

Durante la notte a Casalnuovo di Napoli, pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di +28°C. Il vento soffierà a 13,7km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 28,4km/h. Le precipitazioni saranno di assente, con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da forte pioggia con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +21°C, percepite come +22°C. Il vento soffierà a 26,7km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 47,6km/h. Le precipitazioni saranno di pioggia forte, con un’umidità dell’91% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con 57% di copertura nuvolosa. Le temperature saranno intorno ai +25°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 26,4km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 33,2km/h. Le precipitazioni saranno di pioggia debole, con un’umidità del 71% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Sera

In serata è prevista pioggia leggera con 25% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà a 11,5km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 17,6km/h. Le precipitazioni saranno di pioviggine, con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte

Durante la notte a Casalnuovo di Napoli, è prevista pioggia leggera con 50% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22°C. Il vento soffierà a 8km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 11,6km/h. Le precipitazioni saranno di pioviggine, con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con 23% di copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno sui +24°C, percepite come +24°C. Il vento soffierà a 4,8km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 6,9km/h. Le precipitazioni saranno di assente, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio ci saranno poche nuvole con 22% di copertura nuvolosa. Le temperature saranno intorno ai +27°C, con una percezione di +27°C. Il vento soffierà a 3,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 7,4km/h. Le precipitazioni saranno di assente, con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sera

In serata è prevista nubi sparse con 36% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27°C, con una percezione di +27°C. Il vento soffierà a 10,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,3km/h. Le precipitazioni saranno di assente, con un’umidità del 50% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte

Durante la notte a Casalnuovo di Napoli, si prevedono poche nuvole con 17% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà a 8,2km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 11,4km/h. Le precipitazioni saranno di assente, con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con 41% di copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno sui +22°C, percepite come +22°C. Il vento soffierà a 6,9km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 10,2km/h. Le precipitazioni saranno di assente, con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio ci saranno nubi sparse con 35% di copertura nuvolosa. Le temperature saranno intorno ai +28°C, con una percezione di +28°C. Il vento soffierà a 14,2km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 12,7km/h. Le precipitazioni saranno di assente, con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sera

In serata è previsto cielo sereno con 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 4,7km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 6,8km/h. Le precipitazioni saranno di assente, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte

Durante la notte a Casalnuovo di Napoli, è prevista pioggia leggera con 11% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà a 5,2km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 10km/h. Le precipitazioni saranno di pioviggine, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con 94% di copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno sui +23°C, percepite come +23°C. Il vento soffierà a 5,1km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 9,9km/h. Le precipitazioni saranno di pioviggine, con un’umidità del 71% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio ci saranno pioggia leggera con 97% di copertura nuvolosa. Le temperature saranno intorno ai +22°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà a 4,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,1km/h. Le precipitazioni saranno di pioviggine, con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

In serata è prevista pioggia leggera con 100% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà a 7km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 12,1km/h. Le precipitazioni saranno di pioviggine, con un’umidità del 71% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

