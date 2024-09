Previsioni Meteo Cascina: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 15 Settembre a Cascina si presenteranno favorevoli per chi desidera trascorrere una giornata all’aperto. I dati indicano una prevalenza di cieli sereni e temperature gradevoli, con un’escursione termica che si manterrà su valori confortevoli. La previsione del tempo suggerisce che la giornata sarà caratterizzata da un clima mite, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità sarà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa. Con il passare delle ore, si assisterà a un lieve calo delle temperature, che si porteranno a circa 12,4°C alle 04:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente.

La mattina di Domenica si aprirà con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registreranno circa 17,9°C, con una leggera brezza da Nord Est. Le condizioni di meteo continueranno a migliorare, raggiungendo i 22,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 49%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che toccheranno i 22,7°C alle 13:00 e si manterranno sopra i 21°C fino alle 16:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17,2 km/h. La pressione atmosferica continuerà a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 1012 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,4°C entro le 23:00. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 84%. Le condizioni di meteo sereno favoriranno una piacevole serata all’aperto, con venti leggeri che garantiranno un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cascina indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da condizioni favorevoli e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.1° perc. +12° Assenti 4 ENE max 4.7 Grecale 62 % 1015 hPa 4 nubi sparse +12.4° perc. +11.3° Assenti 5.3 ENE max 6.4 Grecale 65 % 1015 hPa 7 nubi sparse +16.1° perc. +15.3° Assenti 2 NE max 10.2 Grecale 60 % 1014 hPa 10 poche nuvole +21.3° perc. +20.9° Assenti 7.5 ONO max 14.1 Maestrale 51 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.3° Assenti 13.8 O max 16.8 Ponente 49 % 1013 hPa 16 cielo sereno +21.1° perc. +20.8° Assenti 10.5 O max 16.7 Ponente 58 % 1012 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° Assenti 4.5 ONO max 5.4 Maestrale 78 % 1013 hPa 22 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 3.4 ENE max 4.2 Grecale 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:23

