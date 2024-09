Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Caserta per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 24,2°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una umidità che varierà tra il 30% e il 56% contribuiranno a creare un clima gradevole, sebbene la sensazione di calore possa risultare accentuata durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La brezza leggera proveniente da nord-est garantirà una certa freschezza, rendendo la notte piuttosto confortevole. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica resterà stabile intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. I venti, leggeri e variabili, contribuiranno a mantenere un clima fresco, con un’umidità che scenderà fino al 30%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro massimo, con un picco di 24,2°C alle ore 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,6 km/h, ma continuerà a essere percepito come una brezza leggera. L’umidità si manterrà attorno al 30%, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con la presenza di poche nuvole. Le temperature scenderanno a circa 18°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 54%. I venti, sempre leggeri, continueranno a soffiare da nord-est, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Caserta nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite e un leggero aumento delle temperature. Lunedì e martedì si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

