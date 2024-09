Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caserta di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, mentre il vento si presenterà fresco e sostenuto, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno piuttosto severe, con forte pioggia che si registrerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 18,9°C, con una percezione leggermente più alta di 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 25,2 km/h, con raffiche che potranno toccare i 48,8 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con un accumulo di 6,51 mm di pioggia.

Proseguendo nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Si assisterà a piogge di intensità variabile, da moderata a leggera, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 28 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà alta. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con valori che si attesteranno tra il 91% e il 100%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera attenuazione delle piogge, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,3°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 26 km/h. La probabilità di pioggia scenderà, ma non sarà completamente assente, con accumuli minimi previsti.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,1°C. Le piogge saranno più sporadiche, ma non del tutto assenti, con accumuli di pioggia leggera che continueranno a verificarsi. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque significativa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caserta nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di piogge e cieli coperti, ci si aspetta un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate nei giorni successivi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +18.9° perc. +19.2° 6.51 mm 25.2 O max 48.8 Ponente 90 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +18.8° perc. +18.6° 0.11 mm 14.4 OSO max 29.8 Libeccio 73 % 1006 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° prob. 88 % 17.5 OSO max 35.3 Libeccio 62 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +20.3° perc. +19.9° 0.21 mm 28.9 OSO max 45.1 Libeccio 59 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +21.6° perc. +21.2° 0.4 mm 28.2 OSO max 40.9 Libeccio 56 % 1007 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.7° prob. 45 % 26.2 OSO max 39.9 Libeccio 48 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +17.9° perc. +17.7° 0.59 mm 15.5 O max 27 Ponente 73 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.16 mm 3.7 NNO max 9.9 Maestrale 76 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:10

