Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il tempo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 21% e temperature attorno ai 21°C. Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura che aumenterà fino al 49% e una temperatura che raggiungerà i 21°C. Nel pomeriggio, si stabilizzerà con 26,7°C e umidità al 57%. Sabato, la notte sarà serena, ma al mattino arriveranno piogge leggere, con una probabilità del 78%. Domenica, si prevede un deterioramento con piogge e una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 18°C.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 21%. La temperatura si manterrà attorno ai 21°C, con una temperatura percepita di 21,3°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi al 7%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’83%.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 49%. La temperatura salirà a 21°C, con una temperatura percepita di 21,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo 4,7 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà al 17%, mentre l’umidità si attesterà attorno all’85%.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 29%. La temperatura raggiungerà il suo picco a 26,7°C, con una temperatura percepita di 27,5°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 15,4 km/h, proveniente da Sud Ovest. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità scenderà al 57%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. La temperatura scenderà a 22°C, con una temperatura percepita di 22,4°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si attesterà attorno all’80%.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si preannuncia serena, con una copertura nuvolosa del 9%. La temperatura si manterrà attorno ai 21,2°C, con una temperatura percepita di 21,6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, di soli 0,9 km/h, proveniente da Est-Sud Est. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno all’83%.

Nella mattina, il tempo cambierà con l’arrivo di pioggia leggera. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 83%. La temperatura salirà a 22,3°C, con una temperatura percepita di 22,6°C. La velocità del vento aumenterà a 6,5 km/h, proveniente da Sud-Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 13,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 78%.

Nel pomeriggio, la pioggia continuerà, con una copertura nuvolosa che arriverà al 94%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 24°C, con una temperatura percepita di 24°C. La velocità del vento sarà di 19,6 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 95%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. La temperatura scenderà a 18°C, con una temperatura percepita di 17,7°C. La velocità del vento sarà di 8,7 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si attesterà attorno al 68%.

Domenica 29 Settembre

Nella notte di Domenica 29 Settembre, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,8°C, con una temperatura percepita di 17,5°C. La velocità del vento sarà di 7,2 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. Si registreranno leggere piogge, con una probabilità di 71%.

Proseguendo nella mattina, la situazione meteo si deteriorerà ulteriormente con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 94%. La temperatura si manterrà attorno ai 18°C, con una temperatura percepita di 17,7°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h, proveniente da Sud Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 94%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura scenderà a 20,9°C, con una temperatura percepita di 20,3°C. La velocità del vento sarà di 12,4 km/h, proveniente da Est-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 25%. La temperatura scenderà a 16°C, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà di 12,5 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

In conclusione, il fine settimana a Caserta si preannuncia variabile. Venerdì sarà caratterizzato da un clima prevalentemente sereno, mentre Sabato porterà piogge leggere, specialmente nella mattina. Domenica, invece, si assisterà a un miglioramento temporaneo, anche se non mancheranno le nubi e le possibilità di pioggia. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteo mutevoli e di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti.

