Previsioni Meteo Caserta: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Caserta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di maggiore copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si registreranno piogge leggere che accompagneranno la giornata, con un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature percepite.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature si manterranno tra i 22°C e i 24°C, con un’umidità che varierà dal 68% al 74%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. A partire dalle 12:00, le piogge continueranno a cadere, portando a un accumulo di circa 0.31 mm di pioggia entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, anzi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con piogge che diventeranno più consistenti. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 22°C. L’umidità salirà fino al 90%, creando un clima piuttosto umido e fresco. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 0.76 mm nel corso delle ore pomeridiane.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno, portando a un accumulo di pioggia che potrebbe superare i 5 mm. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con un’umidità che raggiungerà il 89%. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 28 km/h. Le condizioni di forte pioggia si protrarranno fino a notte inoltrata, rendendo necessario prestare attenzione alle possibili alluvioni locali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caserta nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le piogge continueranno anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno fresche e un’alta umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché l’instabilità atmosferica sembra persistere, rendendo necessaria una continua attenzione alle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.5° perc. +21.7° Assenti 5.4 OSO max 9.5 Libeccio 75 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +21.1° Assenti 4.3 OSO max 8.1 Libeccio 77 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.14 mm 6.6 OSO max 12.6 Libeccio 74 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +24.4° perc. +24.5° 0.28 mm 17.4 OSO max 24.5 Libeccio 64 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +25.5° perc. +25.6° 0.31 mm 22.4 OSO max 28.7 Libeccio 56 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +23.3° perc. +23.4° 0.76 mm 17.1 OSO max 25.4 Libeccio 66 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +21° perc. +21.1° 0.48 mm 10.2 OSO max 18.1 Libeccio 75 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +20.1° perc. +20.4° 1.13 mm 9.4 SSO max 19.9 Libeccio 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:12

