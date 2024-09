Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Casoria indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,8°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 5%, e l’umidità si manterrà attorno all’82%.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 26,2°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole saranno sparse, con una copertura che varierà dal 17% al 24%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che si aggireranno tra i 7,7 km/h e i 14,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25,5°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con raffiche che potranno raggiungere i 19,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà minima, mantenendosi sotto il 3%, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 23°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e cieli sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale l’ambiente per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si manterranno su valori piacevoli, senza significative variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 8.8 SSE max 13.9 Scirocco 82 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° Assenti 9 SSE max 13.5 Scirocco 83 % 1014 hPa 6 poche nuvole +21.6° perc. +21.8° Assenti 7.7 SE max 10.8 Scirocco 80 % 1014 hPa 9 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° Assenti 10.3 S max 14.4 Ostro 66 % 1015 hPa 12 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 14.4 SSO max 18.5 Libeccio 60 % 1014 hPa 15 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° Assenti 14.1 S max 17.8 Ostro 63 % 1013 hPa 18 cielo sereno +23.7° perc. +24° Assenti 8.6 S max 13.5 Ostro 74 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23° perc. +23.4° Assenti 8.4 SSE max 14.3 Scirocco 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:46

