Previsioni Meteo Cassano Magnago: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Mercoledì 18 Settembre a Cassano Magnago si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 20,8°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,1 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, mentre l’umidità varierà nel corso della giornata, raggiungendo picchi del 80% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà limitata al 24%, garantendo un cielo prevalentemente sereno. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con intensità che non supererà i 7,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,7°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 2%, e il vento continuerà a soffiare leggero da Nord. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 43% entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un picco massimo di 20,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 76% entro le ore serali. Il vento, pur rimanendo leggero, potrà raggiungere velocità fino a 12,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno fino a 13,3°C, e l’umidità si attesterà attorno al 73%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Cassano Magnago nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 22°C. Pertanto, si consiglia di approfittare delle belle giornate in arrivo, pianificando attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10° perc. +9° Assenti 7.8 N max 12.4 Tramontana 81 % 1021 hPa 3 cielo sereno +9.6° perc. +8.6° Assenti 7.4 N max 10.3 Tramontana 80 % 1021 hPa 6 cielo sereno +10° perc. +9.4° Assenti 6.4 N max 10 Tramontana 77 % 1021 hPa 9 cielo sereno +17.3° perc. +16.4° Assenti 0.9 N max 3 Tramontana 51 % 1020 hPa 12 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 5.4 S max 5.5 Ostro 42 % 1019 hPa 15 nubi sparse +20° perc. +19.2° Assenti 7.4 SSO max 6.9 Libeccio 44 % 1019 hPa 18 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 2.1 OSO max 3.4 Libeccio 67 % 1020 hPa 21 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 4.4 N max 6 Tramontana 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:24

