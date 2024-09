Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Cassano Magnago indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 20,8°C nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una velocità che varierà tra i 4,1 km/h e i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando intorno al 60%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno all’8%. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 11,2°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 9,9°C. I venti saranno leggeri, provenienti da nord, con una velocità di circa 9,6 km/h.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 90% entro le ore 09:00. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 10,3°C alle 06:00 e arrivando a 19,8°C intorno alle 11:00. I venti continueranno a essere leggeri, con una direzione prevalentemente nord-nord est.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100% alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio. Anche in questo intervallo, i venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo i 14,3°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, toccando il 60%, mentre i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cassano Magnago mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità e una possibile instabilità atmosferica, che potrebbe portare a qualche pioggia nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere di piacevoli passeggiate all’aria aperta, tenendo sempre d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.2° perc. +9.9° Assenti 9.6 N max 17.6 Tramontana 56 % 1016 hPa 3 nubi sparse +10.2° perc. +8.8° Assenti 9 N max 15.6 Tramontana 57 % 1015 hPa 6 nubi sparse +10.3° perc. +8.8° Assenti 7 N max 11.7 Tramontana 53 % 1015 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +15.5° Assenti 2.3 NNE max 3.4 Grecale 37 % 1015 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +19.4° Assenti 3.8 S max 4.9 Ostro 36 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.5° perc. +19.5° Assenti 5.4 OSO max 4.2 Libeccio 36 % 1012 hPa 18 nubi sparse +16° perc. +15.1° Assenti 3.7 NO max 5.8 Maestrale 56 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +13.4° Assenti 6.8 N max 12.1 Tramontana 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.