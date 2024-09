Previsioni Meteo Cassano Magnago: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cassano Magnago di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e piovoso. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 23,7°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature e all’arrivo di piogge leggere in serata.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, con una leggera brezza proveniente da Nord. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 99% alle 01:00 e mantenendosi su valori elevati fino all’alba.

Nella mattina, il cielo si schiarirà temporaneamente, con condizioni di cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,9°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud Ovest, rendendo l’aria piacevole. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente nel corso della giornata.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, ma già a partire dalle 17:00 si noterà un incremento della nuvolosità. Le temperature si manterranno attorno ai 20,1°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 57%. Le condizioni inizieranno a cambiare drasticamente verso le 18:00, quando si prevede l’arrivo di nubi sparse e un abbassamento della temperatura.

La sera porterà con sé piogge leggere, con intensità che varierà da 0,19mm a 0,48mm. Le temperature scenderanno fino a 16,1°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 96%. Le precipitazioni continueranno fino a tarda notte, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 28%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento per il weekend, con un ritorno di condizioni più soleggiate e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° Assenti 6.3 N max 8.1 Tramontana 74 % 1020 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° prob. 8 % 7.2 N max 11.6 Tramontana 72 % 1020 hPa 6 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° prob. 1 % 8.2 N max 13.9 Tramontana 74 % 1021 hPa 9 poche nuvole +20.1° perc. +19.5° Assenti 5.8 NNO max 7.3 Maestrale 53 % 1020 hPa 12 poche nuvole +23.3° perc. +22.8° Assenti 5.3 SO max 5.8 Libeccio 41 % 1020 hPa 15 cielo sereno +23.2° perc. +22.7° Assenti 4.8 SO max 5.8 Libeccio 41 % 1019 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +18.5° prob. 6 % 2.1 SSE max 4.8 Scirocco 60 % 1021 hPa 21 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.31 mm 4.6 NE max 6.5 Grecale 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:20

