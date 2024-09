Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Castel San Pietro Terme si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da una significativa copertura nuvolosa e da piogge intermittenti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature miti, che si manterranno su valori compresi tra 16,5°C e 23,4°C durante le ore centrali. La presenza di pioggia leggera sarà un elemento distintivo della giornata, con accumuli che potranno raggiungere i 1,82mm in serata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e la probabilità di precipitazioni sarà del 20%. La brezza leggera accompagnerà le prime ore della giornata, con venti provenienti da Sud Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,2°C entro le 10:00. Tuttavia, già dalle 11:00 si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli che inizieranno a farsi sentire. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 22,9°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 63%.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno più consistenti e diffuse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le raffiche di vento potranno toccare i 21 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,82mm entro la 23:00. Le temperature scenderanno fino a 16,9°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 93%. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti provenienti da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di Lunedì 23 Settembre caratterizzata da condizioni meteo variabili, con piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 20 % 4.2 SO max 5.7 Libeccio 83 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.5° perc. +16.5° Assenti 4.1 SO max 4.1 Libeccio 86 % 1014 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° Assenti 2.4 OSO max 4 Libeccio 84 % 1014 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° Assenti 4.9 ENE max 4.6 Grecale 68 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +23.3° perc. +23.4° 0.31 mm 9.5 E max 10.7 Levante 63 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +22.4° perc. +22.5° 0.48 mm 12.9 ESE max 15.3 Scirocco 70 % 1011 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° prob. 69 % 6.9 ESE max 13.5 Scirocco 87 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.85 mm 10.7 SSO max 14.8 Libeccio 87 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:04

