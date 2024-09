Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Castel San Pietro Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 17,0°C e i 22,5°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 47,6 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 72%, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo una notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, aumentando leggermente nel corso della mattinata. L’umidità sarà intorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente, con un passaggio a un cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 20,0°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 27,3 km/h e raffiche fino a 47,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, ma l’alta copertura nuvolosa potrebbe portare a un’atmosfera più grigia e meno luminosa.

La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,0°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si stabilizzerà attorno ai 14 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, portandosi al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di nuvolosità e temperature fresche, si attende un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più stabile e piacevole nei giorni a venire, rendendo la settimana ancora più invitante per attività all’aperto.

