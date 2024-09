Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, e le temperature inizieranno a scendere. Infine, la sera porterà con sé un clima fresco e nuvoloso.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Castel San Pietro Terme si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 21,5°C. La velocità del vento sarà di 22 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 52,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno sopra i 21°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 25,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a una percentuale di nuvolosità che toccherà il 62%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 26 km/h, con direzione Sud Ovest. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 22,1°C alle ore 17:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che varieranno tra i 20 e i 26 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a toccare il 55%.

La sera porterà un clima fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto al 100%, e la velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 15 e i 17 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1009 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori freschi. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con simili condizioni meteo, quindi è consigliabile prepararsi per un fine settimana caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso e fresco.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.5° perc. +21.5° Assenti 22 SSO max 52.3 Libeccio 70 % 1007 hPa 3 poche nuvole +20.9° perc. +21° prob. 11 % 15.9 SSO max 41.7 Libeccio 77 % 1006 hPa 6 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 11 % 15.4 SSO max 39.9 Libeccio 77 % 1007 hPa 9 nubi sparse +24.1° perc. +24.3° prob. 23 % 24.9 SSO max 47.7 Libeccio 66 % 1008 hPa 12 nubi sparse +25.9° perc. +26° prob. 29 % 26.2 SO max 46.3 Libeccio 57 % 1008 hPa 15 cielo coperto +24.6° perc. +24.7° prob. 20 % 21.2 SSO max 42.6 Libeccio 61 % 1007 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.1° prob. 12 % 20 SSO max 43.3 Libeccio 50 % 1007 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +19.5° Assenti 16.1 SO max 33.5 Libeccio 53 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.