Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Castel San Pietro Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 18,4°C e una minima che si attesterà intorno ai 13,7°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre le precipitazioni si presenteranno principalmente nella fascia oraria mattutina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 15,3°C. L’umidità sarà alta, attorno al 73%, e il vento soffierà leggermente da Sud Est. Durante le prime ore della mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,4°C. A partire dalle 08:00, si registrerà un incremento della temperatura, raggiungendo 17,3°C entro le 09:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 18%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento della temperatura, che si stabilizzerà intorno ai 16,2°C. Il cielo rimarrà coperto e non si escludono brevi piogge, anche se le probabilità di precipitazioni diminuiranno progressivamente. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 84% verso le 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un cielo sempre coperto. L’umidità continuerà a essere elevata, intorno all’86%, e il vento si attenuerà ulteriormente. Le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme indicano un miglioramento a partire da Mercoledì, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Castel San Pietro Terme

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 3.3 SE max 7 Scirocco 73 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 3.5 SE max 4.5 Scirocco 77 % 1018 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 1 % 3.9 S max 4.9 Ostro 80 % 1017 hPa 9 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 17 % 6.2 ESE max 7.8 Scirocco 64 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.11 mm 6.4 SSE max 9 Scirocco 74 % 1015 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 8 % 3.5 ESE max 6.9 Scirocco 82 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 3 % 3.7 ESE max 6.2 Scirocco 85 % 1013 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 5 % 1.8 SO max 3.7 Libeccio 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:49

