Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani martedì 17 settembre

Martedì 17 Settembre a Castel Volturno si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +18°C e +23°C. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata, mentre i venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra 14 km/h e 18 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +19°C. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore, con valori di +18,6°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con un’intensità del vento che si manterrà su livelli di brezza.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 25 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle previsioni del tempo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di +23°C prima di calare ulteriormente. La pioggia sarà accompagnata da un aumento dell’umidità, che toccherà punte del 75%. Le raffiche di vento potrebbero intensificarsi, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno, seppur in forma leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la probabilità di precipitazioni si manterrà su livelli significativi. Le condizioni di umidità saranno elevate, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castel Volturno indicano un miglioramento delle condizioni a partire da mercoledì, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.1° perc. +18.6° prob. 63 % 14.8 ENE max 19 Grecale 60 % 1010 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° prob. 25 % 13.2 NE max 15.8 Grecale 60 % 1009 hPa 6 cielo coperto +18.5° perc. +18° prob. 29 % 13.9 ENE max 19.9 Grecale 60 % 1010 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +20.5° prob. 46 % 17 E max 22.2 Levante 53 % 1010 hPa 12 cielo coperto +22.6° perc. +22.2° prob. 26 % 18.7 E max 23.9 Levante 47 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +22.3° perc. +21.9° 0.13 mm 16.8 ENE max 22.5 Grecale 52 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.3° 0.58 mm 18 E max 24.4 Levante 71 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.11 mm 16.7 ENE max 24.2 Grecale 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:05

