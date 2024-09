Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre, Castel Volturno si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere i 23,4°C nel pomeriggio. Tuttavia, non mancheranno nubi sparse che potrebbero accompagnare la giornata, specialmente nelle ore centrali.

Durante la notte, Castel Volturno registrerà un’alta copertura nuvolosa, con il 94% di nuvole e una temperatura di 20,8°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con un’intensità di 0,49mm. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Ovest a 4,8 km/h. Con il passare delle ore, la pioggia tenderà a diminuire, e già dalle prime luci dell’alba, intorno alle 06:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura di 21°C.

La mattina proseguirà con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 22,9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 7%. Questo trend di bel tempo continuerà fino a mezzogiorno, quando la temperatura si stabilizzerà attorno ai 23,4°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si manterranno intorno ai 22,8°C e la velocità del vento si attesterà sui 18,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, arrivando fino al 26%.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo che si presenterà nuovamente sereno. Alle 19:00, la temperatura scenderà a 21,2°C, e la brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà moderata, con un 7% di nuvole, e le condizioni di umidità si manterranno intorno al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a condizioni più serene e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale del tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che continueranno a salire. Gli abitanti di Castel Volturno potranno quindi godere di un clima più stabile e piacevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.49 mm 4.8 SSO max 9.6 Libeccio 83 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.36 mm 6.7 SSO max 11.7 Libeccio 83 % 1012 hPa 6 cielo sereno +21° perc. +21.2° prob. 87 % 2 NE max 6 Grecale 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° prob. 7 % 13.1 OSO max 14.6 Libeccio 71 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.4° perc. +23.5° prob. 3 % 18.1 OSO max 21.4 Libeccio 65 % 1015 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +23° prob. 26 % 18.1 OSO max 21.1 Libeccio 69 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 13 % 12.2 OSO max 14.9 Libeccio 73 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 6.9 OSO max 9 Libeccio 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:53

