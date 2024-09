Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,5°C e i 24,8°C, mentre la velocità del vento varierà, con punte fino a 17,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con l’arrivo di nubi sparse a partire dalle 08:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,8°C entro mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 11 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 17,9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 57%, garantendo un clima piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che tornerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 5 e i 11 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica aumenterà leggermente, raggiungendo i 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che rimarranno gradevoli e condizioni meteo generalmente serene. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti, poiché le nubi sparse potrebbero aumentare nei giorni successivi. La situazione climatica si preannuncia favorevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, approfittando di un clima mite e ventilato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° Assenti 9 NE max 8.9 Grecale 77 % 1015 hPa 3 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 11.8 NE max 12.2 Grecale 78 % 1014 hPa 6 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 11.1 NE max 12.8 Grecale 73 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 9.3 NE max 12.6 Grecale 55 % 1016 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.5° Assenti 6.1 ONO max 9.2 Maestrale 47 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 1 % 17.9 ONO max 16.2 Maestrale 57 % 1015 hPa 18 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° prob. 1 % 11.7 ONO max 12.7 Maestrale 66 % 1017 hPa 21 cielo sereno +21.3° perc. +21.2° Assenti 7.7 NE max 10.8 Grecale 65 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:00

