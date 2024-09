Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Venerdì 6 Settembre a Castel Volturno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 25-28°C con un’umidità che oscillerà tra il 57% e il 81%.

Nel dettaglio, la mattinata sarà caratterizzata da nubi sparse e piogge leggere con una probabilità del 10% alle 07:00 e del 20% alle 08:00. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 26-29°C con una leggera brezza proveniente da est e ovest.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto al 100% dalle 13:00 alle 15:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-29°C con una leggera brezza proveniente da sud e sud-ovest.

La sera sarà caratterizzata da una diminuzione delle nuvole, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 12% dalle 21:00 in poi. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C con una brezza leggera proveniente da nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Castel Volturno indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con possibili piogge leggere al mattino e temperature gradevoli che si manterranno costanti nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25° perc. +25.5° prob. 71 % 5.7 ESE max 10.3 Scirocco 77 % 1011 hPa 3 poche nuvole +24.3° perc. +24.8° prob. 7 % 7.2 ENE max 9.9 Grecale 80 % 1011 hPa 6 nubi sparse +24.8° perc. +25.4° Assenti 4.3 E max 9.4 Levante 78 % 1012 hPa 9 nubi sparse +27.4° perc. +28.9° Assenti 4.7 O max 6.2 Ponente 64 % 1013 hPa 12 nubi sparse +28.4° perc. +29.6° Assenti 12.3 SSO max 9.9 Libeccio 57 % 1013 hPa 15 cielo coperto +27.8° perc. +29.1° Assenti 12.3 SO max 11.1 Libeccio 59 % 1013 hPa 18 cielo coperto +25.7° perc. +26.2° Assenti 7.3 ONO max 7.7 Maestrale 70 % 1014 hPa 21 poche nuvole +24.8° perc. +25.2° Assenti 6 N max 5.7 Tramontana 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:24

