Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Castel Volturno indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e pioggia leggera, con temperature che si manterranno attorno ai 23°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di cielo coperto e altri di schiarite. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che raggiungeranno i 16 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 52%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 29%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 21,9°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 99% alle 07:00. A partire dalle 10:00, si verificheranno piogge leggere, con un’intensità di 0,21 mm. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 53%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un ritorno a poche nuvole e temperature che toccheranno i 23°C. La copertura nuvolosa scenderà al 17% e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 34%. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 10 e i 16 km/h.

La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 19,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 52%. Le piogge si presenteranno con un’intensità di 0,44 mm e la probabilità di precipitazioni sarà attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a farsi sentire nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 29 % 16 NE max 20.3 Grecale 75 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° prob. 29 % 13.8 NE max 16.5 Grecale 75 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° prob. 39 % 10 ENE max 12.6 Grecale 70 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° prob. 39 % 7.7 SE max 10.4 Scirocco 60 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° prob. 53 % 16.1 S max 16.1 Ostro 57 % 1014 hPa 15 poche nuvole +23° perc. +22.9° prob. 34 % 12.6 SSO max 13.1 Libeccio 60 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.1° perc. +21° 0.42 mm 7.1 SSO max 9 Libeccio 68 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.16 mm 3.2 SE max 8.1 Scirocco 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:03

