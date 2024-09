Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più stabili nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole e pioggia leggera sarà un tema ricorrente, specialmente nelle prime ore del giorno.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 22,5°C. La mattina inizierà con pioggia leggera, che si intensificherà fino a raggiungere una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno tra i 22°C e i 23°C, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 18,1 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare, con un passaggio da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a un massimo di circa 22,3°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, intorno ai 35 km/h, contribuendo a un effetto di raffreddamento percepito. L’umidità si manterrà attorno al 54%, favorendo un clima più gradevole.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 65%, rendendo l’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni climatiche possono variare rapidamente. La giornata di Sabato si presenterà quindi come un mix di pioggia e schiarite, ma con un clima complessivamente gradevole nel pomeriggio e nella sera.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.5° perc. +23° Assenti 13 SE max 18.1 Scirocco 84 % 1012 hPa 3 poche nuvole +22.1° perc. +22.5° prob. 2 % 13.5 SE max 19.1 Scirocco 83 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +22.4° perc. +22.9° 0.39 mm 10.3 SSE max 15 Scirocco 85 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +23.4° perc. +23.8° 0.13 mm 24.6 O max 28 Ponente 77 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° prob. 86 % 35.6 O max 40.9 Ponente 58 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 33.8 O max 40.2 Ponente 56 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 25.5 O max 32.9 Ponente 63 % 1016 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 21.1 O max 25.8 Ponente 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.