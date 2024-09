Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,6°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 24,6°C entro le ore centrali della giornata, accompagnate da una copertura nuvolosa che si manterrà bassa. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,8°C. La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente, mantenendo condizioni di cielo sereno.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno attorno ai 21,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est a 8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, ma non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 24,6°C entro le ore 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. L’umidità si ridurrà gradualmente, portandosi attorno al 74%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno i 24,8°C. La brezza si farà sentire con una velocità di circa 18,1 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 73%. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così una giornata ideale per attività all’aperto.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 22,4°C. Anche in questo frangente, il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 9,4 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 21°C e i 25°C, rendendo l’area ideale per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Castel Volturno

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.9° perc. +22.4° Assenti 8 SSE max 11.3 Scirocco 85 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.6° perc. +22.1° Assenti 10.5 SE max 14.4 Scirocco 87 % 1014 hPa 6 poche nuvole +22.2° perc. +22.7° Assenti 11.7 SE max 14.7 Scirocco 86 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.9° perc. +24.4° Assenti 15.9 SSE max 16.2 Scirocco 77 % 1014 hPa 12 poche nuvole +24.8° perc. +25.2° Assenti 17.7 S max 19.3 Ostro 73 % 1014 hPa 15 cielo sereno +24.4° perc. +24.9° Assenti 16.1 S max 18.4 Ostro 77 % 1013 hPa 18 poche nuvole +22.9° perc. +23.5° Assenti 12 SSE max 14.7 Scirocco 85 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +23.1° Assenti 10.6 SE max 14.6 Scirocco 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:48

