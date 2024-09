Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge diffuse. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con un’umidità che si attesterà intorno al 76%. Con l’arrivo della mattina, il meteo non subirà significative variazioni, continuando a presentarsi nuvoloso e con temperature che saliranno fino a 23°C. Le piogge inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore, con intensità leggera.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,8 km/h, e le raffiche potranno arrivare fino a 23,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, superando il 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Le piogge continueranno a essere una costante, con accumuli che potrebbero variare da 0,11 mm a 0,62 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si faranno più instabili, con piogge moderate che porteranno a temperature attorno ai 12°C. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 26,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,3 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con un’alternanza di piogge e schiarite. Venerdì e Sabato potrebbero portare un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di pioggia. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature si manterranno fresche e le condizioni di umidità rimarranno elevate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 32 % 3 S max 6.7 Ostro 76 % 1004 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 18 % 7.8 ESE max 11.3 Scirocco 78 % 1003 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° prob. 26 % 1.1 ENE max 13.5 Grecale 77 % 1002 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° prob. 57 % 3.6 OSO max 13.9 Libeccio 68 % 1002 hPa 12 pioggia leggera +23.1° perc. +22.9° 0.22 mm 8.4 OSO max 18 Libeccio 54 % 1002 hPa 15 pioggia leggera +20.1° perc. +20° 0.31 mm 18.8 ONO max 23.4 Maestrale 70 % 1002 hPa 18 pioggia moderata +14.2° perc. +14.1° 1.19 mm 10.5 N max 17.7 Tramontana 91 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +12.6° perc. +12.2° 0.12 mm 11.4 NNE max 22.4 Grecale 90 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:27

