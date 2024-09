Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,7°C, mentre al mattino si assisterà a un leggero aumento, con valori che raggiungeranno i 17,9°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione prevalentemente orientale. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 66% e l’83%.

Nel dettaglio, durante la notte, Castelfranco Emilia avrà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 14,2°C alle prime luci dell’alba. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà tra i 2,7 km/h e i 3,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 17,9°C intorno alle ore 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5,2 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a mostrare qualche lieve fluttuazione, attestandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C, con un cielo ancora coperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa. L’umidità si manterrà elevata, raggiungendo il 78%.

Infine, la sera porterà con sé temperature in lieve calo, che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno all’83%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. L’umidità alta e la debolezza del vento caratterizzeranno il clima, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere giorni migliori, mentre le condizioni attuali sembrano favorire un clima più fresco e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° Assenti 2.7 ENE max 7.4 Grecale 71 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14° Assenti 3.4 ESE max 5.2 Scirocco 77 % 1018 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.5° Assenti 2.7 ESE max 5.9 Scirocco 77 % 1017 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° prob. 19 % 4.7 ENE max 5.9 Grecale 67 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° prob. 23 % 4.1 E max 5.9 Levante 69 % 1015 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° prob. 18 % 1.3 ESE max 3.7 Scirocco 76 % 1014 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 12 % 2.5 ENE max 3.5 Grecale 79 % 1013 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 2 % 2.6 SE max 5.5 Scirocco 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.