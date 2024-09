Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio. Tuttavia, la copertura nuvolosa sarà predominante, con cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata.

Nella notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura di circa 16°C e una copertura nuvolosa del 38%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 11:00, con temperature che saliranno fino a 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 4%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti principalmente da Nord-Nord Est.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà nuovamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi al 59%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà nuvoloso fino a sera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che copriranno il 69% del cielo. I venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con cieli sereni e temperature che si avvicineranno ai 25°C, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.16 mm 8.8 SSO max 9.1 Libeccio 80 % 1012 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° prob. 8 % 6.5 S max 7 Ostro 82 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° prob. 7 % 1.8 O max 5.8 Ponente 83 % 1013 hPa 9 cielo sereno +20° perc. +19.8° prob. 2 % 4.1 N max 3.1 Tramontana 68 % 1014 hPa 12 poche nuvole +22.7° perc. +22.6° Assenti 6.6 NNE max 4.8 Grecale 60 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° prob. 4 % 5.7 NE max 4.4 Grecale 59 % 1012 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 4.3 S max 5.5 Ostro 71 % 1013 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +16.1° Assenti 8.8 SO max 9.9 Libeccio 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:02

